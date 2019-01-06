РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 6 янв. В подмосковном Подольске в Рождественский сочельник свыше 12 тысяч человек посетили праздничные мероприятия и святочные народные гулянья, сообщается в группе «Комитет по культуре и туризму» в соцсети «ВКонтакте».

«В воскресенье, 6 января, в Рождественский сочельник в учреждениях культуры, парках и зонах семейного отдыха Подольска были организованы святочные народные гулянья, спортивные, игровые и концертные программы. Любители активного отдыха смогли не только покататься на коньках и лыжах, санках и тюбингах с горок, но и принять участие в интерактивных программах с лучшими народными творческими коллективами. Праздничные программы и зоны семейного отдыха в этот день посетили более 12 тысяч человек», - говорится в сообщении.

В материале отмечается, что горожан и гостей Подольска встречали колядками, играми, традиционными рождественскими песнопениями и обрядами народные фольклорные ансамбли «Ленок», «Истоки», «Карагод», «Стрелковские зарницы», детский образцовый коллектив «Славяночка» и артисты театра-студии «Желтая пирамида».

Сотрудники учреждений физкультуры и спорта также подготовили интересные русские забавы и народные игры, а в органном зале КПЦ «Дубровицы» состоялся концерт «Ночь перед Рождеством».

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