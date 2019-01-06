РИАМО - 6 янв. В одном из частных домов в городском округе Мытищи вспыхнул пожар, сообщается на сайте Главного управления МЧС России по Московской области.

«Шестого января в 13:48 в оперативно-дежурную смену ЦУКС поступило сообщение о пожаре в частном доме по адресу: Московская область, городской округ Мытищи, деревня Паведники, улица Лесная, дом 8», – говорится в сообщении.

Для ликвидации возгорания привлечено 18 человек и шесть единиц техники.

По данным ряда СМИ, пожар произошел в двухэтажном частном доме, загорелась кровля на площади 300 квадратных метров. Информации о пострадавших нет.