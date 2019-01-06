РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 6 янв. В подмосковном Подольске на автотрассе Южный обход произошло массовое ДТП с участием четырех машин, сообщила «РИАМО в Подольске» очевидец.

«Я проезжала мимо сегодня (6 января - ред.) вечером и на трассе Южный обход увидела массовое ДТП. Я насчитала четыре машины. Также думаю, что в этой аварии есть погибший, так как видела на дороге накрытое тело», - сказала очевидец.

По данным сервиса «Яндекс.Пробки» на 18:12, на съезде с Объездной дороги на Южный обход движение затруднено.

Видео массового ДТП с участием микроавтобуса в Подмосковье>>