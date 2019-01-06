РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 6 янв. В подмосковном Подольске провели локальный ремонт кровли в одном из домов на Большой Серпуховской улице после жалобы жительницы на протечки, сообщается на интернет-портале «Добродел».

Жительница Подольска написала на портал жалобу на протечки кровли в доме №18/1 по улице Большая Серпуховская. Она отметила, что с 30 декабря в ее квартире на 5-м этаже с потолка капает вода. Однако в диспетчерской никак не реагируют.

«Администрация Подольска рассмотрела обращение по вопросу негерметичности кровельного покрытия в многоквартирном доме 18/1 по улице Большая Серпуховская и сообщает, что при проведении проверки были выявлены нарушения. В частности, была выявлена негерметичность кровельного покрытия. В настоящее время выполнен локальный ремонт кровли в местах протечек. Кровля очищена от снега и наледи», - сказал председатель комитета по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству администрации округа Илья Скоморохов.

Портал «Добродел» был запущен в 2015 году для обратной связи с жителями муниципалитетов Московской области и оперативного решения проблем на местах.