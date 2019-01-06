РИАМО - 6 янв. Король Малайзии Мухаммад V, женившийся на обладательнице титула «Мисс Москва», сложил с себя полномочия главы государства, пишет в воскресенье газета «Известия».



«49-летний Мухаммад V для отречения воспользовался положением статьи 32 (3) федеральной конституции Малайзии и направил соответствующее уведомление конференции правителей», – говорится в сообщении.

Мухаммад V поблагодарил участников конференции, избравших его королем, а также премьер-министра страны и членов правительства.



Он был избран королем Малайзии на пятилетний срок 13 декабря 2016 года. Пять лет до этого Мухаммад V выполнял обязанности первого заместителя короля Малайзии.

Свадьба короля Малайзии и победительницы конкурса «Мисс Москва – 2015», 25-летней Оксаны Воеводиной прошла на Рублевке в ноябре. Торжество состоялось в смешанных традициях двух стран. Невеста сначала была в традиционном белом платье, но позже надела хиджаб. На свадьбе не было алкогольных напитков, вся еда была халяльной. Воеводина приняла ислам накануне бракосочетания.