РИАМО(БАЛАШИХА) - 6 янв. Житель подмосковной Балашихи ждал приезда скорой медицинской помощи для своей мамы около пяти часов, женщине, страдающей диабетом, стало плохо, сообщил «РИАМО в Балашихе» горожанин.

«Это произошло 5 января. Моей маме – инвалиду второй группы, гипертонику с семью стентами в сердце, страдающей диабетом, стало плохо: высокое давление, температура 38,8, сахар – 14, слабость, тошнота и рвота. В 11:55 я вызвал скорую, а потом повторно перезванивал шесть раз. Мне сказали, чтобы мы дальше ждали. Маму привели в чувства сами, решив, что скорая не приедет, но она приехала только в 16:52, то есть через пять часов», – сказал житель округа.

Как пояснили в самой скорой помощи Балашихи, в новогодние праздники очень много вызовов и в это время не хватает бригад неотложной помощи.