РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 6 янв. В Подольске просят помочь найти угнанный в Москве кроссовер Mazda, который пропал в ночь с 20 на 21 декабря, сообщается в группе «Подольск за безопасность на дорогах» в соцсети «ВКонтакте».

«Помогите найти автомобиль. В ночь на 21 декабря угнали автомобиль Mazda CX-5 2018 года выпуска, красного цвета. Государственный номер - Н547ЕВ799. Машина была угнана в Ленинском районе, деревне Боброво, микрорайона Восточное Бутово», - говорится в сообщении.

В материале отмечается, что салон машины обшит белой кожей.