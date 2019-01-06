РИАМО(ДЗЕРЖИНСКИЙ) - 6 янв. В подмосковном Дзержинском после Рождественского богослужения в Угрешской обители для жителей округа подадут бесплатные автобусы, сообщил в своем Instagram-аккаунте глава муниципалитета Виталий Панаморенко.

«Для удобства прихожан Угрешской обители 7 января после ночного Рождественского богослужения будут поданы бесплатные автобусы. Они доставят жителей городов Дзержинский и Люберцы домой», - написал Панаморенко.

Он добавил, что автобусы №1 и №20 будут курсировать с 00:00 до 04:00.