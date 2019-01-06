РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ)- 6 янв. Глава подмосковных Люберец Владимир Ружицкий в своем Instagram-аккаунте пригласил жителей городского округа принять участие в интерактивных программах, играх и утренниках на новогодних праздниках.

«Приглашаю люберчан провести оставшиеся праздничные дни весело и увлекательно. В городском округе Люберцы организованы детские утренники, интерактивные программы в парках, спортивные игры и турниры», - написал Ружицкий.

Он добавил, что подробная афиша мероприятий размещена на сайте под баннером «Зима в Подмосковье».

В регионе проходит туристическая программа «Зима в Подмосковье», которая призвана познакомить жителей из любых уголков страны с уникальными площадками, памятными местами, историческими сооружениями и старинными зданиями, которые расположены в Московской области.

В проекте «Зима в Подмосковье» участвуют 11 направлений региона. Он включает в себя праздничное и световое оформление парков, площадей, мест массовых гуляний на всей территории области. В рамках «Зимы в Подмосковье» запланировано более 600 мероприятий.

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