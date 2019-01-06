РИАМО(ЛЮБЕРЦЫ) - 6 янв. В подмосковных Люберцах на Октябрьском проспекте в воскресенье прошел новогодний праздник, аниматоры провели для детей интерактивные игры, сообщил «РИАМО в Люберцах» руководитель музейно-выставочного комплекса городского округа Ильдар Невмятуллин.

«Сегодня на дворовой площадке домов №№8/1 и 8/3 на Октябрьском проспекте прошел веселый новогодний праздник, организованный АО «ЛГЖТ» и музейно-выставочным комплексом городского округа Люберцы. На праздничном новогоднем мероприятии был Дед Мороз со Снегурочкой и Бабой Ягой. Сказочные герои провели с самыми маленькими участниками мероприятия много увлекательных интерактивных игр», - сказал Невмятуллин.

Он добавил, что представители «РосМолСпорт Московской области» и общественного движения «Русский характер» показали экстремальное силовое шоу, провели зарядку и исполнили зажигательные песни. Всех пришедших ожидали горячие напитки и сладости, приготовленные организаторами.

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