РИАМО - 6 янв. В Москве в ночь с 6 на 7 января ожидается до минус 17 градусов и атмосферное явление, известное как ледяные иглы, сообщается на сайте «Метеовести».

В предстоящее Рождество Христово синоптическая ситуация в Центральной России обусловится гребнем антициклона с запада при довольно мощной атмосферной инверсии – температура воздуха с высотой растет.

«Существенных осадков не ожидается, хотя в результате усиления мороза и, как следствие, сублимации водяного пара (процесс непосредственного перехода водяного пара, содержащегося в воздухе, в твердую фазу), возможно такое красивое атмосферное явление, как ледяные иглы», – говорится в сообщении.

Ледяные иглы – это твердые осадки в виде мельчайших ледяных кристаллов иглообразной или звездообразной формы, парящих в воздухе, образующихся в морозную погоду. Ледяные иглы сверкают ночью в лучах фонарей и прожекторов, а днем – на солнце, могут ухудшить видимость до 500-1000 метров.

«Еще эти атмосферные осадки называют ледяная или «алмазная» пыль. Опасаться ледяных игл не стоит, поранить человека они не могут», – поясняется в материале.

Рождественской ночью в Москве морозы окрепнут до минус 15-17 градусов, по области до минус 13-18 градусов, местами при прояснениях до минус 19-24 градусов.

Днем в столице – минус 9-11 градусов, по области – минус 7-12 градусов, местами до минус 15 градусов. Ветер северо-западный с переходом на юго-западный 1-6 метров в секунду. Атмосферное давление будет слабо падать и составит 751 миллиметр ртутного столба.

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