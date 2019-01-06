РИАМО (КОРОЛЕВ) - 6 янв. В Королеве рабочие управляющей компании ООО «Комфорт» разбили окна в домах на улице Циолковского, очищая крышу от сосулек, сообщил «РИАМО в Королеве» житель одного из домов.

Рабочие очищали крыши жилого дома от сосулек на улице Циолковского, 5Б в воскресенье. В результате их действий повреждены также окна и в соседнем доме.

«Сосульки очищали человек пять от ООО «Комфорт». Один был внизу, остальные работали на крыше. Не было ни предупреждений, ни ограждений. В итоге в нашем доме у многих повреждены железные подоконники, а у меня сломаны электрожалюзи. В соседнем доме выбили несколько окон», - сказал житель дома.

Жители оставили заявки в ЕДС и вызвали полицию для фиксации повреждений.