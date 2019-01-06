РИАМО - 6 янв. В рамках фестиваля «Путешествие в Рождество» в приложении «Мосгорпасс» для пассажиров общественного транспорта появилась новогодняя литературная экскурсия «По Садовому – в новый, 2019 год», говорится в сообщении пресс-службы Оргкомитета цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны».

«Увлекательный гид <…> состоит из текстов Лермонтова, Толстого, Чехова, Бродского и других классиков русской литературы, а также интересных фактов о памятных для них адресах Москвы. Всего в экскурсии 29 фрагментов, подобранных специально для маршрута «Б» по Садовому кольцу», – говорится в сообщении.

Пользователи «Мосгорпасса» узнают, например, что делал Михаил Лермонтов 1 января 1840 года, в каком настроении гуляла на Святках Наташа Ростова, как представил контракт человека с Новым годом Антон Чехов, и многое другое.

Наряду с писателями, чья судьба была тесно связана с Москвой, экскурсия рассказывает также об авторах, чьи памятники можно увидеть в столице. Так, на Кудринской площади, где стоит памятник поэту Иосифу Бродскому, пассажиры познакомятся с его знаменитыми строками, посвященными Рождеству. На Таганской площади можно будет послушать новогоднее стихотворение Андрея Вознесенского, чье творчество и судьба связаны с Театром на Таганке.

Чтобы погрузиться в мир литературного Садового кольца, нужно скачать бесплатное мобильное приложение «Мосгорпасс» в AppStore или GooglePlay, открыть в меню слева вкладку «Экскурсии» и выбрать пункт «По Садовому – в новый, 2019 год».

«Мосгорпасс» – городской пассажирский навигатор. Он помогает всем, кто выбрал общественный транспорт, добраться до нужного места в Москве быстрее, комфортнее и дешевле, чем на автомобиле. Отличительные особенности приложения – отображение автобусов и другого наземного транспорта в реальном времени, расчет шагов для того, чтобы оставаться здоровым, общение с попутчиками и возможность пополнения баланса карты «Тройка».

Фестиваль «Путешествие в Рождество» проходит в столице с 14 декабря до 13 января 2019 года. Целый месяц на 78 площадках по всей Москве – в центре, округах, а также в городских парках – посетителей ждут лучшие развлечения для всей семьи: зрелищные ледовые балеты, спектакли российских и европейских театров, концерты популярных исполнителей, затейливые арт-объекты и нарядные новогодние елки.

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