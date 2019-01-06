РИАМО - 6 янв. В храмах Подмосковья в Рождество за пожарной безопасностью будут следить свыше 1 тысячи сотрудников МЧС, всего на контроле инспекторов находятся 900 церквей на территории Московской области, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МЧС России по региону.

«Сотрудники МЧС России в Подмосковье обеспечивают безопасность мероприятий Рождества Христова. В период проведения Рождественских праздников 900 храмов, церквей, соборов и часовен Московской области находятся под контролем инспекторов Государственного пожарного надзора и сотрудников Федеральной противопожарной службы МЧС России», – говорится в сообщении.

Пожарную безопасность в эти дни будут обеспечивать более 1 тысячи сотрудников МЧС России и 300 единиц специализированной техники.

Кроме того, в преддверии празднования Рождества Христова инспекторы Государственного пожарного надзора провели профилактические мероприятия в религиозных учреждениях.

Специалисты проверили наличие и работоспособность пожарной сигнализации, состояние средств пожаротушения, состояние эвакуационных путей и выходов, в том числе проверили знания ответственных лиц порядка действий во время экстренных ситуаций.

«Инспекторы МЧС России оказывают помощь настоятелям и работникам храмов в подготовке к безопасному проведению праздников, на которые традиционно собирается большое количество прихожан», – уточняется в сообщении.

В ночь с 6 на 7 января во всех храмах будет организовано дежурство сотрудников МЧС России по Московской области и Московской областной противопожарно-спасательной службы совместно с представителями органов внутренних дел и работников муниципальных образований.