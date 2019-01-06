РИАМО - 6 янв. Сотрудники подмосковной Росгвардии по горячим следам задержали грабителей, которые напали на местного жителя Раменского и отобрали у него мобильный телефон, говорится в сообщении пресс-службы управления Росгвардии по Московской области.

В городе Раменское к сотрудникам вневедомственной охраны, патрулировавшим улицы, обратился молодой человек. Он рассказал, что двое неизвестных избили его, отобрали мобильный телефон и скрылись.

«Потерпевший описал внешность злоумышленников и указал, в какую сторону они направились. Неподалеку от места происшествия сотрудниками Росгвардии были задержаны двое 25-летних местных жителей, подходивших под описание», – говорится в сообщении.

Выяснилось, что злоумышленники ранее привлекались к уголовной ответственности за аналогичные преступления. Для дальнейшего разбирательства подозреваемых передали сотрудникам полиции.

По данному факту возбуждено уголовное дело.