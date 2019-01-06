РИАМО (БАЛАШИХА) - 6 янв. В Балашихе на улице Заречной 7 января пройдет уличный рождественский фестиваль «Зимняя мастерская», сообщается на сайте управления культуры администрации городского округа.

«Седьмого января в 11:00 в пешеходной зоне на улице Заречной в Балашихе состоится уличный рождественский фестиваль «Зимняя мастерская». В программе праздника фестиваль народной культуры, молодецкие забавы, хороводы, песни, пляски, зимние потешки, выставка изделий декоративно-прикладного творчества и новогодняя ярмарка», – говорится в сообщении.

Мероприятие, куда приглашают всех желающих, состоится в рамках областной акции «Зима в Подмосковье». Всего в новогодние и рождественские праздники в Балашихе проведут свыше 50 уличных мероприятий.

В регионе реализуется туристическая программа «Зима в Подмосковье», которая призвана познакомить жителей из любых уголков страны с уникальными площадками, памятными местами, историческими сооружениями и старинными зданиями, которые расположены в Московской области.

В проекте «Зима в Подмосковье» участвуют 11 направлений Московской области. Он включает в себя праздничное и световое оформление парков, площадей, мест массовых гуляний на всей территории области. В рамках «Зимы в Подмосковье» запланировано более 600 мероприятий.

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