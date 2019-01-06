РИАМО (ДЗЕРЖИНСКИЙ) - 6 янв. Глава подмосковного Дзержинского Виталий Панаморенко пригласил жителей городского округа принять участие в игровой программе, которая состоится в воскресенье на катке стадиона «Орбита».

«Шестого января на катке центрального стадиона «Орбита» состоится игровая программа «Снежный БУМ!». Начало в 16:00. Приглашаем жителей и гостей города, приходите всей семьей», – написал Панаморенко в своем Instagram-аккаунте.

Он добавил, что подобная программа прошла на катке 5 января. Воспитанники Молодежного центра «Лидер» организовали и провели для детей и их родителей игровую программу на свежем воздухе.

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