РИАМО (КОРОЛЕВ) - 6 янв. Около 5 тысяч пряников раздали в Королеве на детском празднике, который прошел в канун Рождества, написал в своем Instagram-аккаунте глава города Александр Ходырев.

Интерактивная программа «Петрушкины забавы и имбирный пряник» была организована городскими комитетами культуры и образования.

«Накануне Рождества дети с родителями испекли около 5 тысяч пряников, которыми угощали всех желающих», - написал Ходырев.

В празднике приняли участие порядка 2 тысяч жителей. Программа «Петрушкины забавы и имбирный пряник» – это народные игры, русские забавы, путешествие по сказкам. Мероприятие прошло в Центральном парке наукограда. Квест «Петрушкины забавы и имбирный пряник» провели на Арт-веранде актеры королевского Театра юного зрителя.

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