РИАМО - 6 янв. Вице-губернатор Подмосковья Дмитрий Пестов в ходе рабочей поездки проинспектировал качество уборки дорог и вывоза отходов в Рузском городском округе, говорится в сообщении пресс-службы округа.

До 10 января планируют устранить все нарушения, связанные с переходом на новые стандарты обращения с отходами. В округе обнаружены незначительные недочеты при оборудовании подъездных путей и пандусов на придомовых контейнерных площадках.

«Очередной день новогодних каникул провели в Рузском городском округе. Проверили, как осуществляется переход на новые стандарты обращения с коммунальными отходами, в том числе наличие контейнеров нового образца, своевременность и качество вывоза мусора. В целом оценка положительная, незначительные недочеты, касающиеся оборудования подъездных путей и пандусов на придомовых контейнерных площадках, администрация городского округа пообещала устранить к 10 января», – сообщил Пестов на своей странице в Instagram.

Кроме того, в округе оценили, как городские коммунальщики справляются с уборкой снега.

«Видно, что расчистка улиц и дворов ведется интенсивно, а со стороны руководства муниципальных органов власти за качеством работы коммунальщиков налажен надлежащий контроль», – добавил Пестов.

Все поручения Пестова, данные в ходе рабочей поездки в Рузский городской округ, взяты на контроль. В администрации округа отмечают, что работа по уборке дорог и вывозу твердых коммунальных отходов производится в соответствии с графиком.