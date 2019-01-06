РИАМО – 6 янв. Система контроля качества топлива от нефтеперерабатывающего завода до бензобака появится в России для уменьшения поставок фальсификата, пишет в воскресенье «Российская газета».

Пилотный проект данной системы будет реализован в первой половине 2019 года на территории Северо-Западного федерального округа.

«В рамках рабочей группы прорабатываются вопросы архитектуры и внедрения системы прослеживаемости топлива от НПЗ до бензобака», – пояснил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.

Как уточняется в материале, отслеживать будут качественные и количественные характеристики топлива.

К примеру, если с завода поставили 100 тонн бензина, то по бензобакам не может быть разлито 120 тонн топлива – именно так и появляется фальсификат. К качественному бензину с НПЗ подмешивается продукт с мини-НПЗ, либо к АИ-95 добавляют прямогонный бензин или же к дизтопливу – судовое или печное топливо.

«Система прослеживаемости как раз и покажет, где произошло подмешивание – на нефтебазе, в ходе транспортировки или уже непосредственно в резервуарах АЗС. Это позволит понять, что мы заливаем в бензобак, а обнаружившаяся «неучтенка» топлива в одном из звеньев этой цепочки (за пределами метрологической погрешности) станет для контролеров ключевым индикатором риска, который укажет на необходимость внеплановой проверки», – сказал Мантуров.