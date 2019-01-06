РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 6 янв. В подмосковном Подольске потушили пожар в одной из бытовок в деревне Борисовка до прибытия спасателей, сообщается на сайте Главного управления МЧС России по Московской области.

«В оперативно-дежурную смену 6 января в 8:28 поступило сообщение о пожаре в бытовке по адресу: Московская область, городской округ Подольск, деревня Борисовка. Возгорание ликвидировали до прибытия пожарных подразделений. Пострадавших нет», - говорится в сообщении.

На место возгорания были привлечены 16 единиц техники и 48 человек.