РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 6 янв. В подмосковном Подольске потушили пожар в одной из бытовок в деревне Борисовка до прибытия спасателей, сообщается на сайте Главного управления МЧС России по Московской области.
«В оперативно-дежурную смену 6 января в 8:28 поступило сообщение о пожаре в бытовке по адресу: Московская область, городской округ Подольск, деревня Борисовка. Возгорание ликвидировали до прибытия пожарных подразделений. Пострадавших нет», - говорится в сообщении.
На место возгорания были привлечены 16 единиц техники и 48 человек.
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