РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 6 янв. В подмосковном Подольске устранили засор в мусоропроводе одного из домов на улице 43-й Армии после жалобы жительницы, сообщается на интернет-портале «Добродел».

Жительница Подольска написала на портал жалобу на засор в мусоропроводе. Она отметила, что мусоропровод забит в подъезде №6 многоквартирного дома №21 по улице 43-й Армии.

«Администрация Подольска рассмотрела обращение по вопросу засорившегося мусоропровода в многоквартирном доме №21 по улице 43-й Армии. При проведении проверки были выявлены нарушения. Сообщаю, что работы по устранению нарушений выполнены, в частности, засор мусоропровода устранен», - сказал председатель комитета по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству администрации округа Илья Скоморохов.

Портал «Добродел» был запущен в 2015 году для обратной связи с жителями муниципалитетов Московской области и оперативного решения проблем на местах.