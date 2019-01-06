РИАМО - 6 янв. В Московской области все дорожные службы, занятые в содержании региональных и муниципальных дорог, продолжают работать в усиленном режиме, более 3 тысяч рабочих задействовано при уборке снега, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.

«На данный момент на дорогах области выведено более 3 тысяч рабочих, из которых 2,6 тысячи задействованы в очистке от снега муниципальной сети автодорог и 430 – региональной. На дорогах работает 2,3 тысячи единиц спецтехники. Дорожные службы работают в усиленном режиме все новогодние праздники из-за прошедших в регионе снегопадов», – сообщил министр транспорта и дорожной инфраструктуры региона Алексей Гержик.

По его словам, сейчас особое внимание уделяется очистке дорожной сети к местам массовых гуляний в Рождество. Проводится очистка дорог от снега и обработка противогололедными материалами, расчистка подходов к пешеходным переходам, очистка тротуаров, остановок общественного транспорта и заездных карманов, уборка мусора на остановках и в полосе отвода автомобильных дорог.

В Рождественскую ночь с 6 на 7 января в Московском регионе ожидается морозная погода без осадков, днем будет солнечно. Минимальная температура в Подмосковье – от минус 14 до минус 19. Будет дуть слабый ветер. На Рождество сохранится морозная погода, в основном солнечная, без существенных осадков.

Минтранс региона призывает водителей и пешеходов быть внимательными и аккуратными при передвижении к местам проведения массовых гуляний.