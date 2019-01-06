РИАМО - 6 янв. В Воскресенском районе огнеборцы потушили пожар в дачном доме в СНТ «Вдохновение», в ликвидации возгорания участвовали девять человек, сообщается на официальном сайте Главного управления МЧС России по Москве.
«Шестого января 06:31 в оперативно-дежурную смену ЦУКС поступило сообщение о пожаре в дачном доме по адресу: Московская область, Воскресенский муниципальный район, деревня Потаповское, СНТ «Вдохновение», – говорится в сообщении.
В 12:25 пожар ликвидировали, пострадавших нет.
Для тушения пожара было привлечено три единицы техники и девять человек.
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