РИАМО - 6 янв. В Воскресенском районе огнеборцы потушили пожар в дачном доме в СНТ «Вдохновение», в ликвидации возгорания участвовали девять человек, сообщается на официальном сайте Главного управления МЧС России по Москве.

«Шестого января 06:31 в оперативно-дежурную смену ЦУКС поступило сообщение о пожаре в дачном доме по адресу: Московская область, Воскресенский муниципальный район, деревня Потаповское, СНТ «Вдохновение», – говорится в сообщении.

В 12:25 пожар ликвидировали, пострадавших нет.

Для тушения пожара было привлечено три единицы техники и девять человек.