РИАМО (БАЛАШИХА) - 6 янв. Жительница подмосковной Балашихи пожаловалась на плохую уборку снега на одной из улиц микрорайона Купавна, сообщается на интернет-портале «Добродел».

Жительница Балашихи написала на портал жалобу на плохую чистку дорог. Она отметила, что в микрорайоне Купавна по улице Лесной невозможно проехать. Микрорайон за зимний период чистили один раз, а мусорная машина не приезжает неделю, так как проезжая часть не расчищена.

«Администрация Балашихи рассмотрела обращение по вопросу очистки от снега и наледи проезжей части автомобильной дороги по адресу: микрорайон Купавна, улица Лесная и сообщает, что все работы по очистке от снега и наледи указанной дороги выполнены», – сказал замглавы администрации округа Игорь Дьяков.

Портал «Добродел» был запущен в 2015 году для обратной связи с жителями муниципалитетов Московской области и оперативного решения проблем на местах.