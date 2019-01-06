РИАМО(ЛЮБЕРЦЫ) - 6 янв. В подмосковных Люберцах прошел футбольный турнир среди юношей «Рождественский мяч», победителям вручили кубки и медали, сообщается в Instagram-аккаунте спорткомитета администрации горокруга.

«В воскресенье, 6 января, на стадионе «Торпедо» прошел турнир по футболу «Рождественский мяч» среди юношей 2006 года рождения. Все победители и призеры турнира награждены кубками, медалями и грамотами спорткомитета», – говорится в сообщении.

В материале отмечается, что первое место заняла команда «Красково». Второе место у команды стадиона «Торпедо», третье досталось команде Комплексной спортивной школы олимпийского резерва.