РИАМО - 6 янв. Мэр Москвы Сергей Собянин считает Центр художественной гимнастики Ирины Винер-Усмановой жемчужиной мирового спорта, на объекте, который планируется открыть в этом году, можно проводить Олимпийские игры.

«Центр художественной гимнастики Ирины Винер в «Лужниках» откроется в этом году. Это будет жемчужина мирового спорта: уникальное сооружение, в котором можно проводить даже Олимпийские игры. Пятиэтажное здание рассчитано на 4 тысячи посетителей», – написал столичный градоначальник в своем Twitter-аккаунте.

Центр в «Лужниках» станет не только местом подготовки будущих звезд российской и мировой художественной гимнастики, но и ареной для проведения соревнований международного уровня.

В центре оборудуют три тренировочных зала и два хореографических, тренажерный зал, медицинский и допинг-центры. Также появится гостиница для спортсменов, спа-зона и пресс-центр. Трибуны с мягкими креслами рассчитаны на 4 тысячи зрителей.

Также в центре создадут спортивный свет и звук, чтобы не возникало эхо и не было вибрации. В этих стенах может пройти чемпионат мира по художественной гимнастике.

Центр художественной гимнастики строится за счет частных инвестиций.