РИАМО(ЛЮБЕРЦЫ) - 6 янв. В подмосковных Люберцах наградили победителей первенства городского округа по шахматам среди детей, сообщается в Instagram-аккаунте спорткомитета администрации муниципалитета.

«Завершилось первенство городского округа Люберцы по шахматам среди мальчиков и девочек. Соревнование проходило 4 и 5 января в гарнизонном Доме культуры, всего приняло участие 20 человек. Чемпионом стал Кирилл Чеглов, набравший 7,5 очков из девяти», - говорится в сообщении.

Второе место у Андрея Власова, третье - у Иосива Мартынцова. В материале поясняется, что каждый участник сыграл девять партий. К соревнованию были допущены продвинутые мальчики из младших групп. Все призеры получили медали и грамоты, чемпиону вручили кубок.

Первенство в младших группах состоится 12, 13 и 19 января.