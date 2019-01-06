РИАМО - 6 янв. На западе столицы между водителем такси и пассажиром произошел конфликт, в результате инцидента обоих госпитализировали, сообщил РИАМО представитель пресс-службы ГУ МВД России по Москве.

«Сегодня в 00:23 в полицию поступило сообщение о конфликте между водителем такси и пассажиром на улице Щорса, в районе дома 8, корпус 1. В результате конфликта оба участника госпитализированы в медучреждение с травмами», – сказал собеседник агентства.

Он добавил, что по данному факту полицией проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.