РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 6 янв. Управляющая компания в подмосковном Подольске попросила жителей жилого комплекса «Весенний» убрать автомобили 9 и 10 января для очистки мест парковок от снега, сообщается в группе «ООО «Импульс» в соцсети «ВКонтакте».

«Уважаемые жители и собственники квартир в ЖК «Весенний», 9 и 10 января с 9:30 до 17:00 убедительная просьба убрать свой личный транспорт с территории вокруг домов №№ 1 и 2 на улице Объездная дорога. В данный период времени будет производиться расчистка дворовой территории от снега. Расчистка будет начата с дома №2», - говорится в сообщении.

В материале отметается, что если жители данных домов уберут свои автомобили и с территории поля со стороны леса и газона между домами и дорогой, то УК постарается очистить и данные места парковки.