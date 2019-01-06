РИАМО - 6 янв. На участке Арбатско-Покровской линии столичного метро от станции «Партизанская» до станции «Щелковская» завершаются работы по реконструкции, обновленная инфраструктура станций позволит сократить интервал движения и повысить безопасность передвижения поездов, сообщил журналистам первый заместитель начальника Московского метрополитена – начальник дирекции инфраструктуры Дмитрий Дощатов.

«В период со 2 по 8 января 2019 года на восточных участках Арбатско-Покровской линии проходит модернизация инфраструктуры Московского метрополитена. Одна из наиболее важных составляющих – это реконструкция устройств АТДП – система устройств автоматики и телемеханики движения поездов. Здесь будет смонтирована самая современная система АЛС-АРС, она позволит более точно определять местоположение подвижного состава. При помощи этого мы сумеем уменьшить интервал движения поездов в часы пик на 10 секунд», – сказал Дощатов.

Он добавил, что система позволяет сравнивать допустимую и фактическую скорости движения подвижного состава и, независимо от действий машиниста, выдавать команду на торможение. Это существенно повысит безопасность движения поездов.

Всего на перекрытом участке работает 470 сотрудников метрополитена. С 2 по 8 января будет произведен демонтаж порядка 300 устройств – светофоры, автостопы, блок-участки автоблокировки. Также будет произведен монтаж порядка 250 устройств.

Первый этап от станции «Курская» до станции «Партизанская» успешно выполнен. С воскресенья на ней уже организовано движение. Второй этап от «Партизанской» до «Щелковской» будет запущен утром 9 января, движение начнется в 5:30 по графику, заключил Дощатов.

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