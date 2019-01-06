РИАМО - 6 янв. На участке Арбатско-Покровской линии столичного метро от станции «Партизанская» до станции «Щелковская» завершаются работы по реконструкции, обновленная инфраструктура станций позволит сократить интервал движения и повысить безопасность передвижения поездов, сообщил журналистам первый заместитель начальника Московского метрополитена – начальник дирекции инфраструктуры Дмитрий Дощатов.
Он добавил, что система позволяет сравнивать допустимую и фактическую скорости движения подвижного состава и, независимо от действий машиниста, выдавать команду на торможение. Это существенно повысит безопасность движения поездов.
Всего на перекрытом участке работает 470 сотрудников метрополитена. С 2 по 8 января будет произведен демонтаж порядка 300 устройств – светофоры, автостопы, блок-участки автоблокировки. Также будет произведен монтаж порядка 250 устройств.
Первый этап от станции «Курская» до станции «Партизанская» успешно выполнен. С воскресенья на ней уже организовано движение. Второй этап от «Партизанской» до «Щелковской» будет запущен утром 9 января, движение начнется в 5:30 по графику, заключил Дощатов.
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