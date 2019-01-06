РИАМО – 6 янв. Владельцы земельных участков, которые начали строительство или реконструкцию индивидуального жилого дома или садового дома, обязаны направить в местный орган исполнительной власти уведомление о предстоящих работах, пишет в воскресенье «Российская газета».

«С 1 марта 2019 года уведомительный порядок о начале и об окончании строительства и реконструкции индивидуальных и садовых жилых домов станет обязательным», – говорится в статье.

Как уточняется в материале, у владельца недвижимости могут возникнуть проблемы при последующем оформлении прав собственности на построенный объект, если он не подаст соответствующее уведомление.

Если строительство или реконструкция начаты до 4 августа 2018 года, то хозяин может до 1 марта этого года подать все документы на постановку недвижимости на кадастровый учет и государственную регистрацию прав. При этом подавать уведомления о начале и окончании строительства не нужно. Если все построено по правилам, проблем с регистрацией собственности у владельца не возникнет.

Издание напоминает, что 4 августа 2018 года вступил в силу закон 340 о внесении изменений в Градостроительный кодекс РФ. Он отменил требование о получении разрешения на строительство (реконструкцию) и разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. Вместо этого введен единый уведомительный порядок начала и окончания строительства объектов индивидуального жилищного строительства и жилых домов на садовых участках.

Установлено, что дома на землях, предоставленных для индивидуального жилищного строительства и ведения садоводства, не могут быть выше трех этажей или 20 метров. При этом один дом не может быть разделен на несколько квартир.

«Уведомление о начале и об окончании строительства подается в близлежащую администрацию, в ведении которой находится земельный участок. Она рассматривает уведомление в течение семи рабочих дней. Ответ лучше дождаться, а если не приходит, обратиться в администрацию и уточнить, согласовано ли строительство», – поясняется в материале.

Уведомление можно принести в администрацию лично, но удобнее через МФЦ или портал госуслуг (в натуральном и виртуальном виде бланки уведомлений уже существуют).