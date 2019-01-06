РИАМО (БАЛАШИХА) - 6 янв. Сотрудники МУ МВД России «Балашихинское» вместе с общественниками поздравили с новогодними праздниками детей из 15 семей, попавших в трудную жизненную ситуацию, в рамках ежегодной благотворительной акции «Полицейский Дед Мороз», сообщается на сайте Главного управления МВД России по Московской области.

Акция прошла 5 января. Цель мероприятия – создание праздничного настроения и формирование положительного имиджа полицейских.

«Сотрудники полиции Балашихи посетили 15 семей, состоящих на профилактическом учете в подразделении по делам несовершеннолетних МУ МВД. Дети подготовились к встрече с Дедом Морозом и прочитали гостям стихи, а полицейские подарили ребятам сладкие подарки и игрушки», – говорится в сообщении.

Кроме того, стражи порядка рассказали подросткам о правилах по обеспечению личной безопасности, поведению в общественных местах и об ответственности за противоправные действия.

В завершение встречи участники сделали памятное фото, а полицейские пожелали всем исполнения желаний, ярких праздничных эмоций и счастья.