РИАМО - 6 янв. В московских воздушных гаванях «Внуково», «Домодедово», «Шереметьево» в воскресенье днем задержали и отменили 28 рейсов, в подмосковном «Жуковском» задержек и отмен нет, по данным сервиса «Яндекс.Расписания».

В международном аэропорту «Домодедово» пять рейсов задержали, еще 11 отменили. В аэропорту «Шереметьево» задержали семь рейсов, отмененных нет. Во «Внукове» задержали пять рейсов, отмененных также нет.

Согласно онлайн-табло подмосковного аэропорта «Жуковский», в этой воздушной гавани отмен и задержек нет.

Информация о задержке или отмене рейса, а также о причинах задержки или отмены рейса доводится до пассажиров перевозчиком или организацией, осуществляющей аэропортовую деятельность (обслуживающей организацией), непосредственно в аэропорту в визуальной и/или акустической форме.

В Москве и Подмосковье в воскресенье облачная погода с небольшим снегом, температура воздуха опустится до минус 11 градусов.