РИАМО - 6 янв. Студентов-иностранцев, устроивших массовую драку в общежитии Московского государственного строительного университета (МГСУ), расселили по разным комнатам, сообщает в воскресенье «Говорит Москва».

«Участников массовой драки в общежитии МГСУ расселили по разным комнатам», – говорится в сообщении.

Конфликт в студенческом общежитии произошел накануне по адресу: Ярославское шоссе, 26. В драке принимали участие до 20 человек, пострадали пять, все они – граждане Китая. Студенты не смогли договориться о том, кто где будет спать. После драки участников конфликта доставили в районный отдел полиции для дачи объяснений.

По словам ректора вуза Андрея Волкова, после разбирательства зачинщиков конфликта ждет дисциплинарное наказание. Он также добавил, что это обычная бытовая ссора, получившая огласку, для которой нет оснований.

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