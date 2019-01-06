РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 6 янв. Жители подмосковного Подольска смогут сдать кровь для помощи нуждающимся с 14 по 18 января в рамках благотворительной акции «Подари жизнь», сообщила «РИАМО в Подольске» организатор акции Елена Невзорова.

«В Подольске с 14 по 18 января пройдет во второй раз благотворительная акция «Подари жизнь», в рамках которой все желающие смогут стать донором крови для помощи нуждающимся. В настоящее время Подольской станции переливания крови остро необходима кровь I отрицательной и положительной группы, а также II положительной, III положительной и IV положительной группы», – сказала Невзорова.

Она отметила, что сдать кровь смогут жители округа старше 18 лет, которые не имеют проблем со здоровьем и противопоказаний к сдаче крови.

«Также за двое суток до сдачи крови запрещено курение, а за трое суток – употреблять алкоголь. Помимо этого, не рекомендуется сдавать кровь тем, кто болел в последние 14 дней», – пояснила она.

Сбор крови будет проводиться с 8:00 до 11:00 по адресу: улица Кирова, дом №9.