РИАМО - 6 янв. Банк России объяснил, какие изменения ждут ОСАГО к 2021 году, так, в полисе могут отменить коэффициент мощности и территориальный коэффициент, сообщает Федеральное агентство новостей.

«Коэффициент мощности и территориальный коэффициент могут быть отменены в полисе ОСАГО к 2020–2021 годам», – говорится в сообщении.

Как объяснил начальник управления надзора за деятельностью субъектов страхового рынка ГУ Банка России по ЦФО Кирилл Табаков, этот вопрос прорабатывается, и отмена территориального коэффициента произойдет, видимо, уже в 2020 году.

По его словам, место жительства, вероятно, будет влиять на тариф и в будущем, но это будет происходить менее формально.

Он уточнил, что после отмены коэффициента страховые компании смогут увеличивать тариф не более чем на 40%. Кроме того, автолюбители смогут получить скидки в размере 40%.

Ранее Минюст РФ зарегистрировал указание Центрального банка о новых тарифах ОСАГО, которые вступят в силу с 9 января. Утверждены предельный размер базовых ставок и коэффициентов страховых тарифов по ОСАГО.

Изменения не предполагают полный отказ от уравнительного ценообразования в ОСАГО, а также переход на индивидуальный тариф для каждого водителя, однако они позволят использовать более гибкий подход к установлению тарифов.

Самый высокий коэффициент будет установлен для начинающих и молодых водителей – 1,87. Наименьшая граница тарифного коридора будет устанавливаться для автомобилистов, возраст которых превышает 59 лет, а стаж вождения более трех лет. Она составит – 0,93.