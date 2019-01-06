РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 6 янв. В подмосковном Подольске с дворовых территорий и пешеходных зон вывезли более 200 кубометров снега 5 января, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

«В субботу, 5 января, в городском округе Подольск на дворовых территориях и пешеходных зонах в работах по уборке снега были заняты 418 человек и 58 единиц техники. Вывезено 210 кубометров снега, использован 41 кубометр реагентов», - говорится в сообщении.

В уборке мусоросборных площадок от мусора было задействовано 36 единиц техники. Также были проведены работы и по очистке от наледи и сосулек кровель многоквартирных домов по 61 адресу, в плане на воскресенье, 6 января, — очистка кровель по 53 адресам.

За первые три дня января в Москве и Подмосковье выпало порядка трети месячной нормы снега, а именно 16 миллиметров. Интенсивность осадков снизилась в пятницу. В субботу и в воскресенье в регионе осадки были небольшими.