РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 6 янв. В подмосковных Люберцах 13 января состоится общеукрепляющая зарядка для членов молодежного парламента, сообщила «РИАМО в Люберцах» лидер «РосМолСпорт Московской области» и общественного движения «Русский характер» Анна Черникова.

«Тринадцатого января в 11:00 в фитнес клубе «Аврора» состоится общеукрепляющая зарядка на все группы мышц для членов молодежного парламента при совете депутатов городского округа Люберцы. Ее проведет актер театра и кино Андрей Сухин», – говорится в сообщении.

Мероприятие организовано «РосМолСпорт Московской области» при поддержке молодежного парламента округа. Оно пройдет в рамках бесплатных регулярных занятий «Спортсоцчас».

Фитнес-клуб «Аврора» находится по адресу: Люберцы, улица Митрофанова, дом №22, корпус 2.