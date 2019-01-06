РИАМО - 5 янв. В центре столицы на некоторых участках Мукомольного проезда и Шелепихинской набережной будут ограничивать движение транспорта вплоть до 1 сентября 2019 года из-за строительства транспортной развязки, говорится в сообщении пресс-службы информационного центра транспортного комплекса столицы.

«Участок 1: Мукомольный проезд от дома 11 до дома 1. Период: с 9 января по 1 сентября круглосуточно. Участок 2: Шелепихинская набережная от дома 4, строения 1 до дома 2, строения 1. Период: с 1 марта по 1 сентября круглосуточно. Особенности: одна полоса с организацией приоритетного права проезда», – говорится в сообщении.

Кроме того, перекроют участок Мукомольного проезда от дома 9, корпуса 1 до дома 7, корпуса 1 с 15 марта по 1 мая круглосуточно. А также ограничат движение на Мукомольном проезде от дома 7, корпуса 1 до дома 7, корпуса 2 с 1 мая по 15 июня круглосуточно. Будет действовать полное перекрытие.