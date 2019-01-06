РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 6 янв. В деревне Токарево подмосковных Люберец загорелась бытовка, пожарные потушили возгорание, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

Шестого января в 10:09 в оперативно-дежурную смену центра управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о пожаре в бытовке по адресу: городской округ Люберцы, деревня Токарево, улица Первомайская, дом №218.

«В 11:38 - ликвидация пожара. Пострадавших нет», - говорится в сообщении.

В тушении пожара участвовали пять единиц техники и 13 человек.