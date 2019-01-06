РИАМО - 6 янв. Спасатели потушили пожар в поселке Коммунарка новой Москвы, где горел одноэтажный металлический ангар, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МЧС России по столице.

Сообщение о пожаре поступило по адресу: поселок Коммунарка, улица Липовый парк, дом 11. Здесь произошло загорание в одноэтажном металлическом ангаре. Площадь пожара составила 50 квадратных метров.

«Принятыми мерами в 11:23 пожар был локализован, а в 11:29 минут – ликвидирован», – говорится в сообщении.

В тушении пожара принимали участие 45 человек личного состава и 13 единиц техники. Сведений о пострадавших не поступало.