РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 6 янв. В парке «Наташинские пруды» в подмосковных Люберцах в воскресенье бесплатно покажут советские зимние мультфильмы, сообщается в Instagram-аккаунте городских парков.

«Зима в Простоквашино», «Дед Мороз и лето», «Снеговик-почтовик» – в каждой семье знают эти советские мультфильмы про Новый год и Зиму. Для создания праздничного настроения гостям парка «Наташинские пруды» будет работать зимний кинотеатр под открытым небом, где 6 января покажут коллекцию любимых новогодних мультфильмов», – говорится в сообщении.

Кинопоказ состоится в 17:00. Вход свободный.

Кинотеатр находится по адресу: улица Митрофанова, дом №21Б, площадь для народных гуляний.



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