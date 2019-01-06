РИАМО - 6 янв. Музеи Московского Кремля с 10 июля по 13 октября 2019 года представят работы своих реставраторов за последние пять лет, сообщается на сайте музейного комплекса.

«На выставке «Хранители времени: реставрация в Музеях Московского Кремля» посетители увидят уникальные предметы – государственные регалии, личные вещи монархов, парадное оружие, древние иконы, великолепные изделия работы русских и западноевропейских ювелиров», – отмечается в материале.

В реставрации предметов принимали участие мастера разных направлений, среди которых специалисты по металлу, тканям, бумаге, темперной и масляной живописи. Выставка раскроет разные аспекты сложной профессии реставраторов и станет ярким событием в жизни музея.

Как уточняется, экспозицию будет сопровождать насыщенная мультимедийная программа, позволяющая составить представление о процессе работы музейных реставраторов разных специальностей.