РИАМО - 6 янв. В поселке Коммунарка новой Москвы произошел пожар в одноэтажном металлическом ангаре, на месте работают пожарно-спасательные подразделения, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МЧС России по столице.

«Шестого января в 11:07 <…> поступило сообщение о пожаре по адресу: поселок Коммунарка, улица Липовый парк, дом 11, где по предварительной информации происходит загорание в одноэтажном металлическом ангаре. Площадь пожара выясняется», – говорится в сообщении.

На месте работают пожарно-спасательные подразделения. Сведений о пострадавших не поступало.