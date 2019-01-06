РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 6 янв. В подмосковном Подольске устранили наледь на кровле одного из домов по улице Гайдара по просьбе местного жителя, сообщается на интернет-портале «Добродел».

Житель Подольска написал на портал жалобу на наледь и сосульки на кровле. Он отметил, что на доме№ 9А по улице Гайдара в микрорайоне Высотный висят сосульки прямо над входом в подъезд.

«Администрация Подольска рассмотрела обращение по вопросу устранения наледи на кровле многоквартирного дома по улице Гайдара, дом 9А и сообщает, что при проведении проверки были выявлены нарушения. Работы по устранению выявленных нарушений выполнены», – сказал председатель комитета по ЖКХ и благоустройству администрации округа Илья Скоморохов.

Портал «Добродел» был запущен в 2015 году для обратной связи с жителями муниципалитетов Московской области и оперативного решения проблем на местах.