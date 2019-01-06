РИАМО – 6 янв. Хоккеисты молодежной сборной России обыграли швейцарцев в матче за бронзовую медаль чемпионата мира в канадском Ванкувере, сообщает РИА Новости.

«Встреча завершилась со счетом 5:2 (2:0, 1:2, 2:0) в пользу россиян, в составе которых хет-триком отметился Кирилл Слепец (5-я, 47-я и 58-я минуты), а еще по голу забили Никита Шашков (14) и Клим Костин (33)», – говорится в сообщении.

У швейцарцев шайбы на счету Валентина Нуссбаумера (25) и Янника Брюшвайлера (36).

В финале турнира команда Финляндии со счетом 3:2 обыграла сборную США.

Российский форвард Григорий Денисенко стал лучшим бомбардиром завершившегося чемпионата. В семи матчах он набрал девять очков (четыре гола плюс пять передач). Столько же баллов оказалось на счету финна Алекси Хепониеми, но он забросил на одну шайбу меньше.