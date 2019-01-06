РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ)- 6 янв. В Центральном парке подмосковных Люберец 7 января состоится развлекательная программа «Рождественский переполох», выступят фольклорные городские ансамбли, сообщается в Instagram-аккаунте парка.

«Седьмого января в светлый праздник Рождества мы приглашаем вас на развлекательные программы в городские парки культуры и отдыха. В Люберецком центральном парке состоится культурно-развлекательная программа «Рождественский переполох», в рамках которой выступят фольклорные ансамбли округа. Встречаемся на площади для народных гуляний в 12:00», - говорится в сообщении.

В материале добавляется, что в парке культуры и отдыха «Наташинские пруды» в ходе праздника покажут рождественский кукольный спектакль. Также там выступят приглашенные артисты и можно будет поиграть в традиционные забавы. Начало в 12:00, праздник состоится на площади для народных гуляний.

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