РИАМО - 6 янв. Праздничные мероприятия, посвященные Рождеству Христову, пройдут на природных территориях столицы, в частности, в экоцентре «Конный двор» состоятся рождественские мастер-классы по изготовлению открыток, говорится в сообщении пресс-службы департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы.

«В ночь с 6 на 7 января в России отмечают праздник Рождества Христова. Это семейный праздник – сказочный, светлый и радостный. 6 и 7 января на природных территориях Москвы запланированы развлекательные программы для детей, мастер-классы на экологическую тематику, праздничные викторины», – говорится в сообщении.

Так, в экоцентре «Конный двор» 6 января в 11:00 начнется «Рождественский мастер-класс». Посетители смогут изготовить своими руками открытку к Рождеству.

Вечерний квест «Новогодние огни» пройдет в зоне отдыха «Битца» 6 января в 15:00.

В экоцентре «Битцевский лес» 6 января в 13:00 состоится квиз-викторина «Там на заснеженных дорожках. Командная викторина для детей и взрослых – 50 вопросов в пяти турах о зимнем лесе, зверях, птицах и не только.

«Седьмого января в 12:00 – экоплощадка «Зимний рождественский лес» (Зеленоград, Крюковский лесопарк, 11 квартал – 6 микрорайон, аллея Лесные пруды, зона отдыха Черное озеро). На экоплощадке Мосприроды можно будет поучаствовать в экологических играх, эко-лотерее, изготовить поделку из вторичных и природных материалов в экомастерской», – уточняется в сообщении.

Также 7 января в парке «Этнографическая деревня Бибирево» сотрудники Мосприроды проведут творческий мастер-класс «Новогодний подарок своими руками» и викторину «Угадай, кто?».

Мероприятия организованы ГПБУ «Мосприрода» департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы.

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