Сегодня ряженых на улицах гораздо больше на Хэллоуин, чем под Рождество. И все же, в Московском регионе есть те, кто хранит традиции и колядует на Святочной неделе. Хотя уличный вертеп сейчас вряд ли встретишь, а для исполнения колядок используют смартфон с колонками, в процессии обязательно должны быть «звездарь» и «коза». Какие петь колядки, как одеваться и куда ходить колядовать, чтобы не попасть в полицию, узнала обозреватель РИАМО.

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Рождественский «карнавал»

Изначально Коляда – древний славянский праздник, посвященный богу зимнего солнца. Славяне верили, что с помощью откупа можно отогнать от дома злых духов. С распространением на Руси христианства праздник приурочили к Рождеству и началу Святок. Колядующие стали прославлять Рождение Спасителя Христа и вспоминать Евангельские события. Вместо изображения солнца на шесте колядующих появилась Вифлеемская звезда – один из символов праздника Рождества.

Как рассказали РИАМО фольклористы Лыткаринского музея в Подмосковье, где проводятся театрализованные программы о традициях Рождества, на Руси колядование было любимым зимним развлечением у молодежи. Сценарий праздника мог различаться, но неизменными оставались элементы карнавала – маски, одежды из шкур, песни, пляски, игры и ярмарочные представления.

За столетия праздник видоизменился, но основные традиции дошли до наших дней. Как и в прежние времена, сегодня колядующие создают карнавальные образы, заучивают колядки и готовят мешок для сбора благодарности. Например, в Восточной Европе под Рождество еще можно встретить «вертепников» - большие компании детей и молодежи, разряженных в ангелов и нечистую силу, которые ходят по улицам и кафе с мини-вертепом и представлениями на рождественскую тематику.

Различные вариации колядования встречаются и в Московском регионе. По домам ходят и профессиональные фольклорные ансамбли, и прихожане храмов, и просто компании молодежи.

Как рассказала РИАМО жительница Подмосковья Елена, в первый раз они с детьми отправились колядовать спонтанно. «Мы просто оделись посмешнее и пошли по соседям. Даже колядки не пели. Детям давали конфеты и фрукты, а кто-то монетками откупился, так как отпускать колядующих с пустыми руками нельзя», - отмечает она.

А вот для артистов детского фольклорного ансамбля «Веретенце» колядование на московских улицах – многолетняя традиция и своего рода отчетные концерты, к которым тщательно готовятся.

До первой звезды – нельзя

Традиционно колядуют под Рождество – то есть вечером и в ночь с 6 на 7 января, после появления на небе первой звезды. В сам праздник Рождества уже не колядуют, а «рождествуют». Как уточнили сотрудники Лыткаринского музея, ходить с колядками по домам можно на протяжении всей Святочной недели, вплоть до Крещения. Так, в 2019 году колядовать можно с вечера 6 января до 19 января.

По традиции, колядовать ходили большими молодежными компаниями. Сейчас среди колядующих много детей, для которых эта забытая традиция становится незабываемым рождественским приключением. Как правило, отмечают опытные колядовщики, именно дети с энтузиазмом учат колядки и подбирают костюмы. Дополнительным стимулом для них становится вознаграждение – мешок сладостей.

В классическом сценарии колядок есть несколько ролей. Главная роль – у звездаря. Это основной человек в группе, и обязанностей у него несколько. Он несет на шесте восьмиконечную Вифлеемскую звезду – знак рождения Иисуса Христа, выполняет роль запевалы и знает все колядки.

Кроме того, среди колядующих должен быть звонарь, который несет колокольчик и оповещает всех о приближении колядующих. Знатоки традиций говорят еще об одной роли – мехоноши. Мехоноша носит большой мешок для угощений – сладостей, фруктов и всего остального, чем могут одарить колядующих.

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«Коза» и русский стиль

Ряжение – одна из главных традиций колядования. Основными персонажами, которых чаще всего изображали ряженые на Руси, были животные – коза, медведь и журавль. Часто изображали и персонажей нечистой силы – покойника, кикимору, черта, ведьму. Еще одна группа ряженых – так называемые «чужаки», среди которых цыганка, арап, нищий и другие.

Наши предки старались создать самые свирепые образы: чернили лицо сажей, надевали вывернутый наизнанку тулуп, мастерили клыки из репы, надевали на голову тыкву с вырезанными глазницами, вставали на ходули.



Однако и сейчас от разномастной процессии колядующих остался главный персонаж – коза, рассказывают в Лыткаринском музее. По словам специалистов, «коза» в процессии должна быть обязательно, ведь это символ плодородия и богатства.

Остальные участники действа могут наряжаться, как угодно. Зачастую в толпе современных ряженых можно увидеть и Деда Мороза, и Снегурочку, и экзотических животных, и даже зомби.

Но все-таки большинство колядующих стараются соблюдать «русский стиль»: женщины надевают сарафаны, расписные платки, бусы, мужчины – тулупы, валенки, шаровары. В качестве аксессуаров часто берут гармонь, трещотки, ложки и другие русские народные инструменты.

Колядки из Интернета

Колядка – это небольшая обрядовая песня или стихи с пожеланиями хорошей жизни, богатства, крепкого здоровья и богатого урожая. Колядок в Интернете великое множество, условно их можно разделить на «посевные» (языческие) и «христославные» (рождественские).

Есть и современные колядки, сложенные с учетом реалий, например:

Колядуем по домам, не нужны планшеты нам.

Гаджетов у нас навалом, а хозяев щедрых мало…

По словам фольклориста Лыткаринского музея, в основном колядующие пользуются небольшим набором народных колядок. Самая популярная из них:

Пришла Коляда

Накануне Рождества.

Дай Бог тому, кто в этом дому,

Всем людям добра желаем.

Золота, серебра,

Пышных пирогов,

Мягоньких блинов.

Доброго здоровья,

Маслица коровьего.

Самое главное – задорно зачитывать колядки. Их можно и пропевать, но в этом случае стоит брать самые простые мотивы. Колядующие из церковных приходов, как правило, исполняют «христославные» рождественские колядки. Самая известная во всем мире колядка – «Щедрик», родом из Украины, поэтому начинающим можно попробовать взять для своего сценария именно ее.

Чтобы разнообразить сценарий более сложными колядками, можно воспользоваться современными технологиями: включить запись колядки на смартфоне, используя колонку для усиления звука, и просто подпевать.

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По квартирам или на улицу

Так как колядуют в Московском регионе сегодня довольно мало, то даже соседи по лестничной клетке могут быть не готовы принять крикливую толпу ряженых. В Лыткаринском музее рассказали, что лет 10 назад в Лыткарине еще были колядующие из прихожан местного храма, но сейчас никто по домам уже не ходит.

Фольклористы предполагают, что это связано со страхами жителей, которые не готовы пускать чужих на порог. Поэтому колядующим советуют начинать с родных и знакомых, причем о визите стоит предупредить заранее. «Чужие люди могут просто не открыть», - предупреждают в музее.

Московский ансамбль «Веретенце», например, традиционно колядует на улицах столицы. Как рассказывают участники ансамбля, случаи за многолетнюю практику бывали разные – от дорогих подарков до вызова полиции. Колядующие пели и на улицах, и в магазинах, и даже в «Макдональдсе». По словам руководителя ансамбля Валерии Петрушиной, «сборы» тоже бывали самые разные: от горсти сладостей до приличной суммы, на которую удалось организовать целую фольклорную экспедицию.

Где найти компанию

Найти энтузиастов, готовых составить вам компанию в колядовании, можно в местных ансамблях народной песни или танца. Как правило, под Новый год и Рождество артисты дают отчетные концерты, и колядки – их неотъемлемая часть. Специалисты по фольклору наверняка найдутся и в местных краеведческих музеях, и в Домах культуры и творчества.



Например, в Коломне устраивают городские святочные гуляния с колядованием, организатором которого выступает местный фольклорный театр «Пилигрим». Организованно колядуют в Коломне с начала 90-х годов, и сейчас в шествиях участвуют до нескольких сотен человек.

Жители Ногинска в этом году могут выучить колядки прямо в городском парке. Накануне Рождества 6 января там устроят массовые «спевки».

Можно попробовать найти единомышленников и в приходах храмов. Так, по традиции колядуют прихожане храма Успения в подмосковном селе Успенское Одинцовского района. Группы по 4-8 человек в прошлом году колядовали по всему Рублево-Успенскому шоссе на протяжении всей Святочной недели. Присоединиться к группе мог любой желающий, для этого участники создали группу в Instagram.

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